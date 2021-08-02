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В Офисе Президента опровергли информацию о встрече Зеленского с Чаусом

В Офисе Президента опровергли информацию о встрече Зеленского с Чаусом

Сергей Никифоров

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Украины не встречался с бывшим судьей Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом, которого подозревают во взяточничестве. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Президент Украины встречался с судьей Чаусом", - написал Никифоров.

Детали

Отметим, что ранее бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский дважды лично встречался с экс-судьей Днепровского райсуда Киева Николаем Чаусом.

Дополнение

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что бывший судья Николай Чаус найден и он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ.

Кроме того, нардеп Гео Лерос на своей странице в Facebook распространил информацию о встрече Зеленского и Чауса. По его данным, она произошла до появления экс-судьи в селе в Винницкой области.

Что еще известно

Ранее Служба безопасности заявила о том, что задержала экс-судью Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве знают о его местонахождении, и сообщили, что на данный момент задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Что было раньше

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич, 1966 года.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вышневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, судьи, Владимир Зеленский
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