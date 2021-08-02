Украинки с третьего места вышли в финал Олимпиады в Токио по артистическому плаванию

КИЕВ. 2 августа. УНН. Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук вышли в финал олимпийского турнира по артистическому плаванию, сообщает УНН со ссылкой на сайт Олимпийских игр.

Детали

В активе украинского дуэта 94,933 балла в произвольной программе. Более высокие оценки получили только Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко с ОКР (97,9) и Хуан Сюечень и Сунь Ввэньянь (96,233) из Китая.

Примечательно, что олимпийские медали в синхронном плавании будут разыграны по сумме произвольной и технической программы. Финал произвольной программы дуэтов назначен на 4-е августа, а с технической программой синхронистки будут выступать уже 3 августа.

Напомним

Сборная Украины по артистическому плаванию получила третью золотую медаль на ЧЕ.