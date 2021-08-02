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На Олимпийских играх 3 августа выступит 14 украинцев: расписание соревнований

На Олимпийских играх 3 августа выступит 14 украинцев: расписание соревнований

КИЕВ. 2 августа. УНН. Завтра, 3 августа, на старт игр ХХХІ Олимпиады выйдет 14 представителей Украины. Расписание выступлений обнародовали на странице "НОК Украины и олимпийская команда" в Facebook, пишет УНН.

Гребля на байдарках и каноэ

3:44 — каноэ-двойка, 1000 м (полуфинал): Павел Алтухов, Дмитрий Янчук

Легкая атлетика

4:01 — женщины, 400 м (предварительные) Татьяна Мельник
4:50 — женщины, прыжки в длину (финал) Марина Бех-Романчук
5:37 — мужчины, 200 м (предварительные) Сергей Смелик
14:40 — мужчины, толкание ядра (квалификация): Игорь Мусиенко

Греко-римская борьба

06:00 — мужчины: Парвиз Насибов (до 67 кг). Полуфиналы с 12.15
06:00 — мужчины Жан Беленюк (до 87 кг). Полуфиналы с 12.15

женская борьба

06:00 — до 62 кг Ирина Коляденко. Полуфиналы с 12.15
14:55 — до 68 кг (схватка за бронзу) Алла Черкасова

спортивная гимнастика

11:00 — мужчины, упражнения на брусьях (финал): Петр Пахнюк.

Конный спорт

13:00 — конкурс (квалификация): Александр Продан

артистическое плавания

13:30 — технический дуэт Анастасия Савчук и Марта Федина.

Напомним

Украинский Федина и Савчук вышли в финал олимпийского турнира по артистического плавания.

Источник: УНН
Теги: спорт, Олимпиада, Олимпиада-2020
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