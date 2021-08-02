"Шахтер" получил потенциального соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов

КИЕВ. 2 августа. УНН. Определились потенциальные соперники по заключительному раунду квалификации Лиги чемпионов в котором может выступить донецкий "Шахтер", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

“Горняки” в случае прохождения третьего квалификационного этапа в виде бельгийского “Генка”, сыграют с победителем в паре ФК “Монако” (Франция) — “Спарта” (Чехия).

В другой паре в пути не чемпионов “Бенфика” Романа Яремчука, если пройдет московский “Спартак”, то сойдется с победителем пары “ПСВ” — “Мидтьюлланд”.

Вашему вниманию жеребьевки пути чемпионов

“Зальцбург” (Австрия) — “Брондбю” (Дания)

“ЧФР” (Румыния) / “Янг Бойз” (Швейцария) — “Ференцварош” (Венгрия) / “Славия” (Чехия)

“Мальме” (Швеция) / “Рейнджерс” (Шотландия) — “Олимпиакос” (Греция) / “Лудогорец” (Болгария)

“Црвена Звезда” (Сербия) / “Шериф” (Молдова) — “Динамо” Загреб (Хорватия) / “Легия” (Польша).

Справка

Трансферная стоимость игроков “Монако” достигает 370 млн. евро, что более чем в два раза за состав “Шахтера” (178). Тренером клуба является хорват Нико Ковач.