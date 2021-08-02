Спортивный арбитраж отклонил ходатайство белоруски Тимановской о допуске к стартам

КИЕВ. 2 августа. УНН. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ходатайство белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской об участии в квалификационных забегах на дистанции 200 метров. Сообщение об этом опубликовано в понедельник, 2 августа, передает УНН.

Контекст

24-летняя спортсменка обжаловала решение Национального олимпийского комитета Беларуси, утром 2 августа отстранил ее от участия в соревнованиях. Однако, президент CAS отклонил ее ходатайство. Как отмечается в пресс-релизе CAS, причиной такого решения стало то, что Тимановська не смогла доказать свою правоту.

Контекст

Ранее белорусская спортсменка получила гуманитарную визу в посольстве Польши в Токио. Согласно сообщению оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности, по указанию белорусских властей Тимановскую должны были насильственно вывезти из Японии, поэтому она прибыла 1 августа в посольство Польши в Токио. О том, что ее намеревались вывезти из Японии против ее воли, Тимановская сообщила 1 августа в видеоролике. По ее словам, причиной этого стал ее открытое выступление с критикой в адрес белорусских спортивных функционеров.