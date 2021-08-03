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Избиение танцовщика балета Дорофеевой: певица рассказала подробности состояния потерпевшего

Избиение танцовщика балета Дорофеевой: певица рассказала подробности состояния потерпевшего

КИЕВ. 3 августа. УНН. Певица Надя Дорофеева рассказала подробности состояния танцовщика ее балета, которого недавно избил сотрудник Управления государственной охраны (УГО). О состоянии танивника Дорофеева написала в Instagram, передает УНН.

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“Женя все еще находится в медикаментозной коме ... вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держим кулаки и верим в лучшее !! Виновного нашли и узнали, видео того, как все произошло, уже в сети! Надеемся на лучшее! Нужно довести дело до конца! И давайте отправлять самые добрые мысли Жене, чтобы он быстрее выздоровел и восстановился. Спасибо за огромную поддержку, вы — сила!”, — написала Дорофеева. Она добавила, что ее предыдущий пост в Instagram был удален из-за “нарушение руководства сообщества”.

Что было раньше

28-летнего работника Управления государственной охраны Украины, которого подозревают в нападении на танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой задержали.

Дополнение

1 августа стало известно со страницы певицы в Instagram, что неизвестный мужчина напал и избил танцовщика с ее балета, в результате чего потерпевшему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Дорофеева сразу попросила помощи в розыске нападающего.

В Управлении государственной охраны (УГО) Украины заявили, что нападающим на танцовщика балета был действующий военнослужащий госоргана. Его отстранили от службы. Позже ему сообщили о подозрении.

Источник: УНН
Теги: нападение, певец
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