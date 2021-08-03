Избиение танцовщика балета Дорофеевой: певица рассказала подробности состояния потерпевшего

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28-летнего работника Управления государственной охраны Украины, которого подозревают в нападении на танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой задержали.



Дополнение

1 августа стало известно со страницы певицы в Instagram, что неизвестный мужчина напал и избил танцовщика с ее балета, в результате чего потерпевшему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Дорофеева сразу попросила помощи в розыске нападающего.

В Управлении государственной охраны (УГО) Украины заявили, что нападающим на танцовщика балета был действующий военнослужащий госоргана. Его отстранили от службы. Позже ему сообщили о подозрении.