Google анонсировала новые смартфоны Pixel 6 на собственном процессоре

КИЕВ. 3 августа. УНН. Google осенью представит новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе процессора собственного производства. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter компании, передает УНН.

Цитата

“Pixel 6 и Pixel 6 Pro, работающие на новом чипе Google Tensor, появятся этой осенью”, — сказано в сообщении.

По словам генерального директора Google Inc. Сундара Пичара, новый процессор Tensor основан на 20-летнем опыте компании в работе с компьютерами и “на сегодняшний день является крупнейшим нововведением в Pixel”.

Подробности

По информации журналистов издания Engadget, которые побывали на закрытой презентации, фактические размеры новинок были озвучены, но, как и следовало ожидать, Pixel 6 Pro будет немного крупнее предыдущих моделей. Среди фирменных стилей появятся: персиково-пастельный, пастельно-зеленый и черный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Android будет функцию поиска смартфона

Там уточнили, что разработчики улучшили конфигурацию камеры, а селфи-камеру переместили с левого верхнего угла в середину дисплея. Так, новая камера способна пропускать на 150% больше света и будет оснащена телеобъективом с 4-кратным оптическим зумом. Также известно, что Google переработала программное обеспечение для обработки речи, создав новую платформу Speech On Device API (SODA), которая позволяет программам задействовать Tensor для более качественного распознавания речи.

Напомним

В июне сообщал УНН, что Samsung готовится к презентации раскладных смартфонов Galaxy Z Fold3 и Z Flip3.

Material You will be best on # Pixel6 .



The colors, the camera, the form, and what’s on the screen all work together in a single, fluid experience.



(9/13) pic.twitter.com/K6BRF9ZKEY