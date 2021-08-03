"Заря" получила потенциального соперника в Лиге Европы

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Доме Европейского Футбола в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФК "Заря".

Детали

В результате жеребьевки были сформированы шесть пар, победители которых заполнят заключительные вакансии в групповой стадии.

По итогам жребия луганская “Заря” сыграет с победителем пары “Рапид” (Австрия) — “Анортосис” (Кипр).

Первый матч состоится 19 августа на выезде. Ответный поединок пройдет 26 августа на “Славутич-Арене” в Запорожье.

Справка

Трансферная стоимость “Рапида” достигает 30 млн. евро, а “Анортосиса” — 11. “Рапид” после стартовых двух туров внутреннего первенства заработал только один пункт, а “Анортосис” занял четвертую строчку первенства Кипра прошлого сезона.