ЕС раскритиковал действия режима Лукашенко против белорусской легкоатлетки

КИЕВ. 3 августа. УНН. Европейский союз подверг резкой критике действия властей Беларуси за попытку насильно отправить из Токио в Минск бегунью Кристина Тимановскую. В Брюсселе приветствовали решение Польши предоставить 24-летней спортсменке гуманитарную визу, передает УНН со ссылкой на комментарий для Reuters главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

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“Мы выражаем нашу полную солидарность Кристине Тимановской и благодарим государства-члены ЕС, которые предложили ей поддержку. Мы приветствуем тот факт, что Польша предоставила ей гуманитарную визу”, — говорится в заявлении пресс-секретаря Борреля.

Она добавила, что попытка принудительно репатриировать Тимановскую против ее воли — это еще один пример жестокости репрессивных мер режима Лукашенко. В Минске считают возможным распространять эти репрессии на атлетов и тем самым нарушать давнее правило: прекращать враждебные действия в период Олимпийских игр.

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