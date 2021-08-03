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ЕС раскритиковал действия режима Лукашенко против белорусской легкоатлетки

ЕС раскритиковал действия режима Лукашенко против белорусской легкоатлетки

КИЕВ. 3 августа. УНН. Европейский союз подверг резкой критике действия властей Беларуси за попытку насильно отправить из Токио в Минск бегунью Кристина Тимановскую. В Брюсселе приветствовали решение Польши предоставить 24-летней спортсменке гуманитарную визу, передает УНН со ссылкой на комментарий для Reuters главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

Цитата

“Мы выражаем нашу полную солидарность Кристине Тимановской и благодарим государства-члены ЕС, которые предложили ей поддержку. Мы приветствуем тот факт, что Польша предоставила ей гуманитарную визу”, — говорится в заявлении пресс-секретаря Борреля.

Она добавила, что попытка принудительно репатриировать Тимановскую против ее воли — это еще один пример жестокости репрессивных мер режима Лукашенко. В Минске считают возможным распространять эти репрессии на атлетов и тем самым нарушать давнее правило: прекращать враждебные действия в период Олимпийских игр.

Напомним

24-летняя спортсменка обжаловала решение Национального олимпийского комитета Беларуси, утром 2 августа отстранил ее от участия в соревнованиях. Однако, президент CAS отклонил ее ходатайство. Как отмечается в пресс-релизе CAS, причиной такого решения стало то, что Тимановская не смогла доказать свою правоту.

Контекст

Ранее белорусская спортсменка получила гуманитарную визу в посольстве Польши в Токио. Согласно сообщению оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности, по указанию белорусских властей Тимановскую должны были насильственно вывезти из Японии, поэтому она прибыла 1 августа в посольство Польши в Токио. О том, что ее намеревались вывезти из Японии против ее воли, Тимановская сообщила 1 августа в видеоролике. По ее словам, причиной этого стал ее открытое выступление с критикой в адрес белорусских спортивных функционеров.

Источник: УНН
Теги: спорт, ЕС, Беларусь, Олимпиада, Лукашенко
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