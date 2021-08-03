Де Дзерби охарактеризовал "Генк" перед матчем Лиги чемпионов

КИЕВ. 3 августа. УНН. Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий перед предстоящей встречей с бельгийским "Генк", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "оранжево-черных".

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По мнению тренера, “Генк” будет выступать более открыто, чем клубы из УПЛ.

“Я всегда нервничаю, но в то же время уверен в себе и команде. Знаем, что противостоять нам крепкий соперник. „Генк“ — крепкая команда с быстрыми футболистами. Однако, как и любая, она имеет и плюсы, и минусы. Однако мы верим, что можем выиграть и пройти дальше.

В украинском чемпионате много играют закрыто и контратакующих, поэтому, конечно, мы к этому готовы. Но я считаю, что „Генк“ будет действовать более открыто, чем клубы чемпионата Украины. Мы любим владения мячом. Поэтому риск наступает именно когда теряешь мяч, а соперник контратакует. Но мы готовы к таким ситуациям”, — подчеркнул итальянский коуч.

Контекст

“Шахтер” в составе 24 футболистов отправился на матч квалификации Лиги чемпионов.