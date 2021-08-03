Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 0,0276  EUR: 31,90 0,0086 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
8970

Де Дзерби охарактеризовал "Генк" перед матчем Лиги чемпионов

Де Дзерби охарактеризовал "Генк" перед матчем Лиги чемпионов

КИЕВ. 3 августа. УНН. Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий перед предстоящей встречей с бельгийским "Генк", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "оранжево-черных".

Цитата

По мнению тренера, “Генк” будет выступать более открыто, чем клубы из УПЛ.

“Я всегда нервничаю, но в то же время уверен в себе и команде. Знаем, что противостоять нам крепкий соперник. „Генк“ — крепкая команда с быстрыми футболистами. Однако, как и любая, она имеет и плюсы, и минусы. Однако мы верим, что можем выиграть и пройти дальше.

В украинском чемпионате много играют закрыто и контратакующих, поэтому, конечно, мы к этому готовы. Но я считаю, что „Генк“ будет действовать более открыто, чем клубы чемпионата Украины. Мы любим владения мячом. Поэтому риск наступает именно когда теряешь мяч, а соперник контратакует. Но мы готовы к таким ситуациям”, — подчеркнул итальянский коуч.

Контекст

“Шахтер” в составе 24 футболистов отправился на матч квалификации Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.