Посреди Киева исчез глава Белорусского дома в Украине

КИЕВ. 3 августа. УНН. Руководитель Белорусского дома в Украине (БДУ) Виталий Шишов исчез 2 августа в Киеве, передает УНН со ссылкой на заявление БДУ.

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“Шишов вышел, вероятно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружены его спортивные вещи) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых „глухарей“, однако сейчас связаться с ним невозможно.

Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не выявили”.

Что известно на данный момент

На камерах зафиксировано, как он выходил из дома на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться.

Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часы и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышках, но слишком большой квадрат поисков, сообщили в БДУ.

Детали

В организации сообщили, что они вызвали полицию, позвонили СБУ. “Приехали кинологи, обшарили лес с собаками. Ничего не нашли. На данный момент (22:00, 2 августа) волонтеры продолжают прочесывать лесополосу”, говорится в заявлении.

Они добавили, что написали заявление в милицию и сообщили пограничную службу и нацполицию.

Напомним

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая ранее заявила о попытке насильно вывезти ее из Японии в Беларусь, получила гуманитарную визу Польши.