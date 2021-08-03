В Днепре обязали прививаться работников мэрии и коммунальщиков

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Днепре работники исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, заведений городского совета должны вакцинироваться против коронавируса. Если до 15 октября неработники не будут вакцинированы, то они должны еженедельно предоставлять справку об отсутствии коронавирусной болезни. говорится в распоряжении, подписанном в понедельник, 2 августа, городским головой Борисом Филатовым, передает УНН.

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“Для максимального уровня вакцинации: в Днепре работники мэрии и подчиненных учреждений должны сделать прививки против COVID-19 или еженедельно предоставлять справки об отсутствии болезни”, — говорится в сообщении.

Детали

Исключением из списка считаются те, у кого есть соответствующие медицинские противопоказания к вакцинации, подтвержденные документально.

В распоряжении не указано, за чей счет будет проводиться тестирование на коронавиурс тех, кто не вакцинируется.

Городские власти Днепра также поощряют жителей на вакцинацию. После второй дозы им обещают выдачу месячных проездных билетов, бесплатное посещение мероприятий при предъявлении документа, подтверждающего вакцинацию. Также могут выдавать флаеры в кинотеатры со скидкой.

Ситуация с COVID-19 в Днепропетровской области

Всего на Днепропетровщине — 136 547 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Болезнь преодолели 131 378 жителей области. Умерли 4513 человек.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 253 534 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 955 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.