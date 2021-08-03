Стали известны кандидаты на смену Шевченко в сборной Украины - СМИ

КИЕВ. 3 августа. УНН. Журналист Игорь Цыганик в эфире программы "Цыганик LIVE" рассказал о двух кандидатах на пост главного тренера сборной Украины по футболу, передает УНН.

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По информации Цыганика, кандидатами на должность "желто-синих" является Сергей Ребров и Мирон Маркевич. Причем главным кандидатом является Ребров, который попытается договориться о расторжении контракта с клубом из ОАЭ.

"На сегодня есть две кандидатуры - Ребров и Маркевич. Сергей Ребров уже начал консультации с юристами о возможности расторжения контракта с Аль-Айном из ОАЭ. Если ему удастся разорвать это соглашение, Ребров будет главным кандидатом, чтобы возглавить сборную Украины уже 9 августа.

Исполком также рассматривать кандидатуру Мирона Маркевича. И этот вариант тоже рассматривается. Сейчас эти два претендента, но Ребров будет фаворитом для исполкома, если сам решит все вопросы со своим клубом. Сергей Станиславович уже имел консультации со своими помощниками и они уже начинают движения в направлении того, чтобы экс-тренер "Динамо" мог возглавить главную команду страны", - сообщил журналист.

Что предшествовало этому

Павелко оценил работу Шевченко на посту наставника сборной.

Напомним

Ребров только в июне возглавил самый титулованный клуб с ОАЭ.