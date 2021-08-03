Центровой сборной Украины пополнил ряды "Киев-Баскет"

КИЕВ. 3 августа. УНН. 23-летний украинский центровой Дмитрий Скапинцев следующего сезона будет защищать цвета "Киев-Баскет". Об этом сообщает пресс-центр Федерации баскетбола Украины, передает УНН.

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Скапинцев является воспитанником черкасской школы баскетбола. В течение шести сезонов Дмитрий выступал исключительно за “Черкасские Обезьяны”, с которыми в сезоне 2017/18 стал чемпионом Украины.

Последнего сезона Скапинцев провел за Черкасс 41 игру в Суперлиге, набирая в среднем за игру 11,5 очков, 6,8 подборов и 1,5 ассиста.

В феврале этого года Скапинцев дебютировал в национальной сборной, выйдя на паркет в матче против Венгрии в рамках квалификации на Евробаскет-2022.

Отмечено, что Скапинцев стал седьмым новичком в ростере Айнарс Багатскиса в нынешнем межсезонье.

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