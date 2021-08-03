В Якутии небо стало красного цвета из-за дыма от лесных пожаров

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Якутии (Россия) продолжаются сильные лесные пожары. По состоянию на 2 августа на территории республики действовали 164 лесных пожара в 16 районах. От дыма цвет неба стал ярко красным, пишет УНН со ссылкой на Meduza.

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"Этот снимок был сделан в 15:30 (2 августа. - ред.) по местному времени в селе Чагда Кобяйского улуса. Красный цвет небо на снимке приобрело из-за дыма от пожаров. В селах Кобяй и Багдя в Кобяйском улусе, писало издание SakhaPress, дым днем 2 августа полностью закрыл солнце и на некоторое время наступила полная темнота", - говорится в сообщении.

Напомним

Площадь лесных пожаров в России за 1 августа выросла почти на 90 тыс. га.