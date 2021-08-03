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НБА: экс-клуб центрового Леня заинтересовался украинским баскетболистом

НБА: экс-клуб центрового Леня заинтересовался украинским баскетболистом

КИЕВ. 3 августа. УНН. Клуб НБА "Вашингтон Уизардс" проявил интерес к украинскому атакующеему защитника Святославу Михайлюку, передает УНН со ссылкой на Twitter "NBA Central".

Детали

По итогам сезона 2020/21 Михайлюк стал ограниченно свободным агентом, таким образом “Оклахома-Сити” будет иметь возможность повторить любое предложение по Михайлюку от другого клуба. Именно “Уизардс” намерены пополнить свой ростер уроженцем Черкасс.

В прошлом сезоне Михайлюк в 30 матчах в составе “Тандер” в среднем набирал 10,3 очка и 3,0 подбора. Он перешел в “Оклахома-Сити” в результате обмена с “Детройт Пистонс” перед дедлайном.

Заметим, что в прошлом сезоне в составе “Уизардс” также выступал второй украинский игрок из НБА Алексей Лень.

Контекст

“Уизардс” в прошлом сезоне смогли пробиться в плей-офф НБА, где проиграли “Филадельфии” в первом раунде.

Напомним

“Вашингтон” в 2018 году под 44-м пиком драфта выбрал украинца Иссуфа Санона.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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