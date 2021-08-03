В Госдепе прокомментировали ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской

КИЕВ. 3 августа. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию вокруг белорусской спортсменки на Олимпиаде в Токио Кристины Тимановской, заявив, что действия белорусской стороны подрывают олимпийский дух. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

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“Режим Лукашенко стремится сделать еще один акт транснациональных репрессий: заставить олимпийку Кристину Тимановскую уйти (покинуть соревнования) только за то, что она воспользовалась своим правом на свободу слова”, — написал он.

По словам Блинкена, подобные действия властей Беларуси нарушают олимпийский дух, основные права и являются недопустимыми.