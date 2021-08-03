В Госдепе прокомментировали ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской
КИЕВ. 3 августа. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию вокруг белорусской спортсменки на Олимпиаде в Токио Кристины Тимановской, заявив, что действия белорусской стороны подрывают олимпийский дух. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
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“Режим Лукашенко стремится сделать еще один акт транснациональных репрессий: заставить олимпийку Кристину Тимановскую уйти (покинуть соревнования) только за то, что она воспользовалась своим правом на свободу слова”, — написал он.
По словам Блинкена, подобные действия властей Беларуси нарушают олимпийский дух, основные права и являются недопустимыми.
Напомним
24-летняя спортсменка обжаловала решение Национального олимпийского комитета Беларуси, который утром 2 августа отстранил ее от участия в соревнованиях. Однако, президент CAS отклонил ее ходатайство. Как отмечается в пресс-релизе CAS, причиной такого решения стало то, что Тимановская не смогла доказать свою правоту.
Контекст
Ранее белорусская спортсменка получила гуманитарную визу в посольстве Польши в Токио. Согласно сообщению оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности, по указанию белорусских властей Тимановскую должны были насильственно вывезти из Японии, поэтому она прибыла 1 августа в посольство Польши в Токио. О том, что ее намеревались вывезти из Японии против ее воли, Тимановская сообщила 1 августа в видеоролике. По ее словам, причиной этого стал ее открытое выступление с критикой в адрес белорусских спортивных функционеров.