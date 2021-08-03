ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 3 августа. УНН. За прошедшие сутки, 2 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Южного и Новолуганское российские наемники обстреливали украинские позиции по автоматических станковых гранатометов.

В районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Орехово российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 часов утра, 3 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

У населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Реакция украинской стороны

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним