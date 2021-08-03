ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины"
КИЕВ. 3 августа. УНН. За прошедшие сутки, 2 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
У Южного и Новолуганское российские наемники обстреливали украинские позиции по автоматических станковых гранатометов.
В районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Вблизи Орехово российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 7 часов утра, 3 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
У населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Реакция украинской стороны
На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Напомним
Президент Владимир Зеленский принял решение об изменении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего десантно-штурмовой войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил.