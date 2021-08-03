3 августа: сегодня День арбуза

КИЕВ. 3 августа. УНН. Сегодня, 3 августа, в мире отмечают Всемирный день арбуза, а верующие чтят память пророка Иезекииля и Онуфрия Печерского, пишет УНН.

День арбуза

В третий день августа в разных странах отмечают вкусный праздник — Всемирный День арбуза. Летняя ягода отлично утоляет жажду, при этом есть совсем некалорийной. Именно поэтому арбуз и заслужил свой собственный праздник. Хотя и неизвестно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет своей популярности.

День празднования арбуза приходится именно на разгар его созревания. Летней ягодой любит лакомиться практически каждый, ведь кроме вкуса, арбуз имеет большую пользу, как для людей, так и для животных.

Мякоть арбуза более чем 90% состоит из воды. Остальные — клетчатка, витамины, сахар и другие компоненты. Энергетическая ценность — около 30 калорий на 100 граммов. Это не много, но арбуз обычно едят большими порциями.

Религиозные праздники

Сегодня, 3 августа, верующие чтят память святого пророка Иезекииля и преподобного Онуфрия Печерского.

Святой пророк Иезекииль жил в 6 веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарир, происходил из колена Левия, был священником и сыном священника Буге. По легенде, он имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Ховар, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножения пищи для голодающих.

В частности, в этот день также чествуют преподобного Онуфрия Печерского, который жил в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, жил в Ближних пещерах, где сейчас находятся его нетленные мощи. Сведения о жизни преподобного и обстоятельства, при которых его начали почитать как святого, не сохранились. Известно лишь, что Онуфрий придерживался молчаливого затвора, как и многие другие киево-печерских монахов.

Во вторник, 3 августа, именины отмечают владельцы таких имен Семен, Никодим, Иоанн, Лидия, Федор, Анна, Георгий, Сергей и Тихон.