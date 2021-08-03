В Запорожье ночью горел жилой дом. К тушению привлекались 60 пожарных

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Запорожской области возник пожар на крыше жилого дома. Огонь тушили 60 пожарных, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

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"2 августа в 21 час. 15 мин. в г. Запорожье на кровле четырехэтажного жилого дома возник пожар. В 23 ч. 55 мин. пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Детали

По информации председателя Днепровского района Виталия Змиенко, на крыше также прогремел взрыв. Предварительно: взорвался газовый баллон.

Спасатели и полиция дали жителям доступ в помещения, где они смогли собрать необходимые вещи в своих домах. Жителей временно разместили в общежитии Педагогического колледжа. Сейчас правоохранительными органами организована охрана места пожара.

Жертв и пострадавших нет.

Добавляется, что в результате пожара огнем уничтожена кровля и частично повреждены перекрытия здания на площади 450 м2.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Отмечается, что к тушению привлекалось 63 человека и 18 единиц техники, из них 60 человек и 15 единиц техники чрезвычайников.

Напомним

Накануне было опубликовано видео работы авиации ДСНС во время тушения масштабных пожаров в Турции.