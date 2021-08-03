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Хет-трик Кочергина помог "Заре" разгромить "Ингулец"

Хет-трик Кочергина помог "Заре" разгромить "Ингулец"

КИЕВ. 3 августа. УНН. Завершился матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" сыграла на выезде с "Ингула", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

Детали

Уже в первом тайме “Заря” действовала на самом деле здорово, и почти все время атаковала, создала немало голевых моментов. Зато оборона “Ингула” периодически поражала тем, как легко давала обыгрывать себя оппоненту, пропустив два мяча от Владислава Кочергина.

После перерыва градус активности почти не спал, и голов зрители увидели больше. Кочергин оформил хет-трик, команда с Петрова уменьшила отставание в счете благодаря голу Ситало, впрочем, почти сразу “Заря” забила четвертый раз, а затем и в пятый (отличились Даль Белло Фагундес и Фримпонг), и оформила уверенную победу — 5:1.

Отметим, что это был 60-й матч Виктора Скрипника в рамках тренера в УПЛ.

Дополнение

Для “Зари” данные очки стали первыми в чемпионате. “Ингулец” остался с нулем. Уже 8 августа “Заря” примет “Динамо”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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