Первую дозу вакцины от COVID-19 в Украине получили уже почти 3670000 человек

КИЕВ. 3 августа. УНН. 125 161 человек вакцинирован против COVID-19 за сутки 2 августа 2021 года. Одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированы — 54 817 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Детали

“С начала прививочной кампании привито 3 669 513 человека, из них получили одну дозу — 3 669 511 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 088 433 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 757 944 прививки”, — указано в сообщении.

125 161 человек вакцинирован против COVID-19 за сутки 2 августа 2021 года. Одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированы — 54 817 человек.

В течение суток работали: 751 мобильная бригада; 2 174 пункты прививки; 251 центр вакцинации.