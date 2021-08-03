Скандал на Олимпийских играх: МОК начал расследование по делу белорусской атлетки Тимановской

КИЕВ. 3 августа. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) начинает собственное расследование по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс, отмечает УНН.

Детали

“Мы ожидаем отчет от НОК Беларуси сегодня. Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить факты, всех, кто вовлечен в это дело. Это займет время”, — сообщил Адамс.

В понедельник, 2 августа, Тимановская заявила, что боится за свою безопасность на родине, и попросила политического убежища в Европе. Сейчас она находится в посольстве Польши в Токио, которое предоставило Тимановской гуманитарную визу для въезда в страну. В Варшаву легкоатлетка отправится 4 августа.

“Самое важное — безопасность спортсменов. Вчера мы дважды общались с Кристиной Тимановской, она чувствует себя в безопасности”, — отметил представитель МОК.

Брифинг МОК в Токио:

Контекст

Ранее Кристина Тимановская заявила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Беларусь, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на дистанции 200 м. В Национальном Олимпийском комитете Беларуси сказали, что решение отправить спортсменку в Беларусь связанно с ее “эмоционально-психологическим состоянием”. Спортсменка назвала это враньем.

По данным Reuters, Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет. Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных в тюрьму или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству, что Тимановская планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.

Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.