Олимпиада-2020: Марина Бех-Романчук заняла 5-е место в финале прыжков в длину

КИЕВ. 3 августа. УНН. Первый финал с участием представительницы Украины в легкой атлетике состоялся во вторник, 3 августа. Украинка Марина Бех-Романчук завершила финал на 5-й позиции.

Бех-Романчук хватило одной успешной попытки для того, чтобы пройти в финал прыжков в длину. После прыжка на 6.71 метра украинка дважды выполняла попытку с заступом. Однако в топ-12 лучших легкоатлеток попала, а значит должна была выйти в финал.

Детали

Финал прыжков в длину на Олимпийских Играх в Токио проходил в два этапа. Первый — участие всех 12 спортсменок, три попытки — восемь с лучшим результатом проходят дальше, где должны еще по три попытки.

Бех-Романчук начинала прыжки седьмой — сразу после лидера сезона Эзе Бруме, которая выполнила первую попытку с результатом 6.97 метра. И исполнила ее неудачно — украинка прыгнула с заступом.

По итогам первых попыток лидерство было за нигерийкой Бруме. В топ-3 были также немка Малайка Михамбо (6.83 метра) и сербка Ивана Спанович (6.71 метра). Кроме Бех-Романчук, с заступом выполнила первый прыжок лишь британка Жасмин Соерс.

Существенно улучшить свой результат по итогам второго скачка удалось Михамбо (6.95 метра), Спанович (6.91 метра), американке Бритни Риз. После прыжка лидера Бруме (6.67 м), на свою попытку отправилась Марина Бех-Романчук.

Второй прыжок — снова заступ. На этот раз украинка заступила на планку на два сантиметра, хотя выполнила гораздо лучший прыжок, чем во время первой попытки.

Третья попытка могла стать для Бех-Романчук последней. Но не стала — украинка попала в планку и прыгнула за 6.80 метра. С результатом 6.88 метра легкоатлетка поднялась на пятую строчку.

По итогам стартовых трех прыжков Бех-Романчук прошла во второй этап финала. Второй этап прыжков спортсменов начали в обратном порядке от того, как финишировали в первом.

Бех-Романчук стартовала четвертой, но заступила более чем на 10 сантиметров планки. И во время прыжка приземлилась на колено — впереди у украинки было еще две попытки. Пятый прыжок мог бы стать лучшим для Марины Бех-Романчук. Украинка прыгнула под 7.00 метров, но на 2.5 сантиметра заступила. После последнего скачка Марина Бех-Романчук гарантировала себе пятое место — ни одна из соперниц ее не обошла. Однако у самой украинки была возможность улучшить свой результат. Но еще один заступ и все — за медаль украинка не поборолась.

Первый комментарий Бех-Романчук

“Разочарование прыжками, больше всего огорчает то, что я разочаровала своих болельщиков. Я получила много сообщений от людей, которые верили в меня, мотивировали меня. Жаль, что не достигла того, ради чего сюда приехала”, — сообщила она журналистам.

Результаты финала