Уже четвертый полицейский покончил с собой после штурма Капитолия

КИЕВ. 3 августа. УНН. Уже четвертый полицейский, который был свидетелем беспорядков в здании Капитолия в январе, совершил суицид. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник полицейское управление округа Колумбия заявило, что еще двое полицейских, которые были свидетелями беспорядков в здании Капитолии 6 января, покончили жизнь самоубийством. Таким образом, число известных самоубийств со стороны офицеров, охранявших здание в тот день, достигло четырех.

В управлении сообщают, что офицер столичной полиции Гюнтер Хашид был найден мертвым в своем доме в четверг. Офицер присоединился к столичному управлению полиции округа Колумбия (MPD) в мае 2003 года.

Другой офицер, который охранял здание Капитолия 6 января, Кайл де Фрейтаг, был найден мертвым 10 июля.

По словам представителя департамента полиции Хью Кэрью, причиной смерти де Фрейтага также стало самоубийство.

Добавим

Ранее представители полиции сообщали, что 51-летний американский полицейский Ховард Либенгуд, который был свидетелем беспорядков у Капитолия, покончил с собой. Полицейский скончался 9 января. Как сообщил глава полиции, вторым полицейским стал Джеффри Смит. Он покончил с собой 15 января. По словам Конти, Смит работал в департаменте 12 лет.

Напомним

6 января сторонники республиканца Трампа, на тот момент лидера страны, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, прошедших 3 ноября в США, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

По прошествии полугода со дня штурма Капитолия более 535 американцам предъявлены обвинения в участии в указанных противоправных действиях.



Министерство юстиции США оценило ущерб, нанесенный Капитолия в результате январского штурма сторонников Дональда Трампа, в 1,5 млн долларов.