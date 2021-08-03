Глава комитета Сената США и 10 европейских топ-чиновников осудили сделку Байдена по "Северному потоку-2"

КИЕВ. 3 августа. УНН. Председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес и 10 его европейских коллег подписали в понедельник совместное заявление, в котором выразили несогласие со сделкой между США и Германией по газопроводу “Северный поток-2”, называя это “еще одним инструментом” России для “давления и шантажа” Украины. Об этом сообщил информационный портал Axios в понедельник, передает УНН.

Детали

Политики в своем заявлении настаивают, что завершение строительства “Северного потока-2” “усилит влияние российского газа на европейский энергетический баланс, поставит под угрозу национальную безопасность государств-членов ЕС и США, а также создаст угрозу и без того шаткой безопасности и суверенитету Украины”.

Они осудили “жестокую агрессию и военную оккупацию” России в отношении Украины и призвали НАТО и ЕС предоставить Украине “дорожную карту” для получения членства.



“Мы настаиваем, чтобы любые дальнейшие соглашения по „Северному потоку-2“ требовали консультаций в трансатлантической семье”, — заключили подписанты.

“Более того, такая дипломатия должна происходить с учетом основополагающего принципа — противодействие злонамеренной российской агрессии является жизненно важным в интересах национальной безопасности для всех стран НАТО, всех членов ЕС и наших партнеров в Центральной и Восточной Европе”, — сказано в заявлении.

Подписантами заявления помимо Мендеса выступили:

Марко Михкельсон, председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу (однопалатного парламента) Эстонии;

Ондржей Веселы, председатель комитета по иностранным делам Палаты депутатов Чехии;

Павел Фишер, председатель комитета Сената Чехии по иностранным делам, обороне и безопасности;

Чарльз Фланаган, председатель комитета по иностранным делам ирландской палаты представителей парламента Ирландии (Ерахтас);

Рихардс Кольса, председатель комиссии по иностранным делам Сейма Латвии;

Марек Кучинский, председатель комиссии Сейма Польши по иностранным делам;

Богдан Клих, председатель комиссии Сената Польши по иностранным делам и делам Европейского Союза;

Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентского сотрудничества;

Том Тугенхадт, председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании;

Жигимантас Павильонис, председатель комиссии Сейма Литвы по иностранным делам.

Добавим

Газопровод, строительство которого близится к завершению, будет доставлять природный газ из России напрямую в Германию.

Проект газопровода на сумму 11 миллиардов долларов длительное время был источником напряженности между США и Германией, и Вашингтон утверждал, что это создает определенные риск для их безопасности, увеличивая зависимость Европы от России.

Месснер также призвал к увеличению использования энергии, а также к использованию большего количества фотоэлектрических солнечных батарей.

“В транспортном секторе мы должны электрифицировать и уменьшить количество автомобилей. И здесь мы все еще слишком медленные”, — заявил Президент UBA.

Что было ранее

Германия и США на прошлой неделе заключили соглашение по “Северному потоку-2”.



Ранее администрация Джо Байдена также отказалась вводить санкции против оператора Nord Stream 2 AG. США объяснили это своими национальными интересами. Украина и Польша считают, что отказ от попыток остановить строительство газопровода углубляет кризис.