Porsche планирует составить конкуренцию в космосе Джефф Безос и Маск

КИЕВ. 3 августа. УНН. Династия Porsche SE сообщила об инвестициях в немецкий космический стартап Isar Aerospace, который является конкурентом Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска в производстве ракет и запуска спутников, сообщает Business News.

Детали

Isar Aerospace считает, что сможет конкурировать на рынке с запуска небольших спутников на орбиту Земли, несмотря на то, что Blue Origin и SpaceX поддерживают миллиардеры и они уже активно участвуют в космических полетах.

Компания Porsche SE вложит 75 миллионов долларов, инвестирует она вместе с фирмой HV Capital и швейцарским банком Lombard Odier. В Porsche SE заявили, что получат “небольшую долю в процентах в виде однозначного числа”. Для холдинга, который в основном занимается автомобилями, это хорошая возможность стать крупным инвестором, принять участие в космической гонке и в развитии технологий будущего.

Цитата

“Мы убеждены, что рентабельный и гибкий доступ в космос будет способствовать инновациям во многих отраслях промышленности. Вместе с Isar Aerospace мы инвестируем в компанию, которая имеет хорошие возможности для того, чтобы зарекомендовать себя как ведущий европейский производитель ракет-носителей”, — отмечает Лутц Мешке, руководитель Porsche SE, отвечающий за управление инвестициями.

Добавим

Коммерческий спрос на запуск малых спутников значительно возрастает, поскольку компании в глазах стремительно развиваются, все больше полагаются на спутниковые технологии для запуска приложений.

В прошлом месяце SpaceX вывела на орбиту 88 спутников за один запуск ракеты для различных заказчиков. В тот же день Virgin Orbit, созданная Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic 2017 года, отправила в космос спутники, которые принадлежат министерству обороны США, польскому стартапу SatRevolution и Королевским военно-воздушными силами Нидерландов.

Напомним

1 февраля 2021 года американская компания Илона Маска SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с спутником GovSat-1 на борту.

19 июля 2021 года в Техасе состоялся запуск космической ракеты New Shepard компании Blue Origin, основателем которой является американский миллиардер Джефф Безос.