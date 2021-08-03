Amazon будет платить пользователям за их отпечатки ладоней 10 долларов

КИЕВ. 3 августа. УНН. Стало известно, американская компания Amazon будет платить пользователям 10 долларов в виде промокупона за регистрацию и привязку отпечатков своих ладоней к учетной записи компании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Как известно, отпечаток ладони сам по себе не имеет большого значения, хотя компания Amazon заявляет, что использует неопределенное “подмножество” анонимных данных ладони для улучшения технологии. Как сказано в сообщении, если связать ваш отпечаток ладони с учетной записью Amazon, компания может использовать данные, такие как история покупок, для ориентирования рекламы, предложений и рекомендаций с течением времени. Amazon также заявляет, что храниться данные ладони будут неопределенный срок, если пользователь не решит удалить данные, когда не осталось незавершенных транзакций, или если он не использует эту функцию в течение двух лет.

Amazon сообщил, что его оборудование для сканирования “фиксирует мельчайшие характеристики ладони пользователя — как детали поверхности, такие как линии и гребни, так и подкожные особенности, такие как узоры вен — для создания персональной подписи ладони”, которая затем сохраняется в “облаке” и используется для идентификации лица, когда пользователь находится в одном из его магазинов.

Контекст

В 2020 году компания Amazon представила свои новые биометрические сканеры отпечатков ладоней Amazon One. Благодаря этой функции, покупатели имеют возможность оплачивать товары в некоторых магазинах, размахивая отпечатками ладоней над одним из этих сканеров. До февраля компания распространила свои сканеры ладоней на другие продуктовые, книжные и 4-звездные магазины Amazon по всему Сиэтлу.

С прошлого года технологии биометрического сканирования начали работать в магазинах Amazon в США, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд и Техас.

“Мрачное будущее научной фантастики наступило. Ужасно, что Amazon просит людей продать свое тело, но еще хуже, что люди делают это по такой низкой цене”, — поделился Альберт Фокс Кан, исполнительный директор нью-йоркского проекта по надзору за технологиями наблюдения в TechCrunch.

Добавим

Ранее Amazon уже использовал технологию распознавания лиц. Как потом стало известно, данные своих пользователей компания продавала полиции и правоохранительным органам. Это эти нарушения, которыми компания вызвала возмущение своих сторонников и получила судебные позывы.