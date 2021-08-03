Госпогранслужба Литвы выдворила в Беларусь десятки нелегальных мигрантов

КИЕВ. 3 августа. УНН. Государственная пограничная служба Литвы выдворила в Беларусь несколько десятков нелегальных мигрантов. Об этом в эфире национального радио LRT заявил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абромавичюс, передает УНН.

Цитата

“В Швенчёнском, Шальчининкском и Игналинском районах были задержаны при попытке перейти границу и выдворены в Беларусь несколько десятков человек”, — заявил Абрамавичюс.

Детали

Литовское правительство своим решением предоставило соответствующим инстанциям все полномочия для недопуска незаконного проникновения в страну нелегальных мигрантов.

Как заявила глава МВД Агне Билотайте, пограничники смогут применять для этого все законные и адекватные меры.

Добавим

В понедельник Литва заявила, что погранзаставы, находящиеся на границе с Беларусью переполнены, и мест для мигрантов не осталось.



В этом году 2023 мигранта пытались въехать в Литву из Беларуси. Это в 25 раз больше, чем было в 2020 году. Большая часть задержанных стремится попасть в страны Западной Европы через Литву.



Контекст

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 545 нелегалов. Это почти в 44 раза больше, чем за весь 2020 год. В конце мая непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.