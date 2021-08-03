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Новости: УНН-Одесса
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В Одесской области из-за непогоды обесточены 18 населённых пунктов

В Одесской области из-за непогоды обесточены 18 населённых пунктов

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Одесской области из-за шквального ветра, дождей и грозы с вечера 2-го августа жители 18 населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщила 3 августа пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Детали

В ведомстве отмечают, что бригады облэнерго ликвидируют последствия непогоды.

В ГСЧС добавили, что всего по Украине обесточены 129 населенных пунктов в шести областях (Сумской, Черкасской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Киевской). Отметим, что во вторник 3 августа синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей также предупреждают о погодной опасности.

Напомним, в ночь на 22 июля на Одессу обрушился сильный ливень. За 5 часов выпало 101 мм осадков — 225% месячной нормы. Были затоплены улицы, подъезды домов, повалено полторы сотни деревьев, приостановлено авиасообщение, частично нарушено энергоснабжение, блокирована работа электротранспорта.

Источник: УНН
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