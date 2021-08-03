В Казахстане нашли редкие археологические находки

КИЕВ. 3 августа. УНН. Археологи Сариаркинского археологического института нашли “хвостатый” нож и тесло с рукояткой эпохи бронзы. Такие предметы быта обнаружили на территории Казахстана впервые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

Детали

Артефакты ученые нашли во время исследований на территории историко-археологического парка Талды, расположенного в Шетском районе Карагандинской области. Исследовали объекты эпохи бронзы, среди которых были земляные курганы, где происходили захоронения. Женщин хоронили вместе с украшениями: браслетами, ожерельями, гривнами, бляшками. А мужчин — с наконечниками стрел и ножами. В одном из таких захоронений и нашли редкие орудия труда: “хвостатый нож” и тесло.

Цитата

“Традиционная форма ножей листовидная. Заточка идет с обеих сторон. Их можно квалифицировать как кинжалы. В первый раз мы нашли нож, который относится к классу „хвостатых“. Острие у него не прямое, а изогнутое, как дуга. Одна часть заточена, другая — утолщенная. Назначение у него точно бытовое. Он массивный и удобный. Возможно, то, что нож такой формы — это даже какое-то заимствования”, — отмечает археолог Игорь Кукушкин.

“Тесло использовали для работы с деревом. С помощью него делали колесницы, кухонную утварь. Уникальность найденного инструмента в том, что у него есть ручка, сделанная из рога. Самое интересное — это способ крепления рукоятки, который подсказывает нам, как тесло использовали в работе”, — рассказал археолог.

Напомним

23 июля на Запорожье археологи раскопали редкое захоронение XV века.