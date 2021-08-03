"Набор дилетантов": председатель ВСК призвал Кабмин ускорить смену руководства "Укрзализныци"

КИЕВ. 3 августа. УНН. Текущий состав правления “Укрзализныци” представляют железнодорожники-дилетанты. Своими нелепыми решениями они разрушают стратегическую для государства отрасль. Об этом в своем Facebook написала председатель Временной следственной комиссии парламента по вопросам оценки критического состояния “Укрзализныци” Юлия Гришина, передает УНН.

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“Они не только не хотят и не могут реформировать отрасль, они даже не способны управлять ею. При таких условиях, когда практически разрушена основы, на которых держится железнодорожный транспорт, „УЗ“ обреченно, а надежды на то, что механизмы корпоративного управления исправят ситуацию, являются недальновидными, мягко говоря, а, возможно, и безответственными”, — пишет Гришина.

Эффективность текущего состав правления “Укрзализныци” изучала парламентская ВСК, продолжила глава ВСК.

“ВСК констатировала, что текущий состав правления — это не команда профессионалов единомышленников, которая целенаправленно работает в пользу „УЗ“ и национальной экономики, а разрозненный набор дилетантов в железнодорожной сфере, которые являются выдвиженцами определенных „влиятельных сил“ и за очень большое вознаграждение отстаивают их интересы, разрушая стратегическую для государства отрасль”, — добавила она.

В качестве примера Гришина рассказала о работе профильных директоратов предприятия. Таких в штате “Укрзализныци” 12 должностей, и они полностью дублируют работу членов правления предприятия, информирует нардеп.

“Именно так размывается ответственность, создается избыточное звено и в без того запутанной системе управления. Например, член правления Франтишек Буреш в своем непосредственном подчинении имеет функциональную вертикаль с инженерно-технического обеспечения, которую возглавляет директор по инженерно-техническому обеспечению.

При такой жалкой работе и ее последствиях председатель и члены правления получали последние два года кроме высоких, предназначенных акционерам окладов, значительные вознаграждения, премии и финансовую помощь. Всего почти 66 млн грн”, — пишет Гришина.

Поэтому, парламентарии призвали Кабмин ускорить процесс смены руководства предприятия.

“Как глава ВСК в который раз обращаюсь к Премьер-министру Денис Шмыгалю с просьбой ускорить процесс смены руководства УЗ, поскольку именно акционер несет за это основную ответственность! А теперь еще и решение СНБО есть! Выполняйте, ждать больше нельзя!”, — резюмировала она.

Дополнение

В прошлом году “УЗ” получила рекордный убыток — 12 млрд грн. В январе в ВР создана ВСК по вопросам оценки критического состояния “УЗ” под председательством нардепа от “Слуги народа” Юлии Гришиной. По итогам полугодовой работы в ВСК сообщили, что главная проблема железной дороги — кадры и коррупция.