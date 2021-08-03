В Хорватии уже вторые сутки горят леса

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Хорватии вторые сутки продолжается сильный пожар в горах недалеко от города Трогир в области Далмации. Об этом пишет УНН со ссылкой на на Jutarnji List.

Детали

Огонь приблизился к государственной дороге D-8 и домам, которые не оказались под угрозой исчезновения, поэтому не было необходимости эвакуировать население, но автозаправочная станция на Трогирском объезде под угрозой.

Движение на государственной дороге близ Трогира, который был закрыт с прошлой ночи по просьбе пожарных, было частично восстановлено во вторник в 5.15 утра.

Движение теперь проходит по одной полосе движения, а транспортные средства с двух направлений по очереди выпускает полиция, регулирует движение. К борьбе с огнем привлечены 124 пожарных и 25 военных из 34 машинами, а также два самолета.

Дополнение

Между тем, число погибших из-за пожара в Турции увеличилось до 10 человек. Власти страны распространили сообщение, согласно которому большинство из примерно ста активных лесных пожаров взяты под контроль.

Многие популярные турецкие курорты были охвачены огнем и дымом в самый разгар туристического сезона из-за масштабных лесных пожаров в 13 провинциях. В некоторых местах пламя вплотную подходило к жилым кварталам и отелям, туристов и местных жителей эвакуировали. Власти подозревают, что пожары возникли из-за поджогов.



Также, известно, что лесные пожары вспыхнули и в Италии 1 августа регионе Абруццо и привели к задержкам поездов и заставили евкуюватися людей с пляжей.