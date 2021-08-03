Олимпиада-2020: украинец Парвиз Насибов в эффектной схватке вышел в финал по греко-римской борьбе

КИЕВ. 3 августа. УНН. Украинец Парвиз Насибов прошел в финал Олимпийских Игр в Токио по греко-римской борьбе в эффектной и драматической схватке.

Насибов прошел в полуфинал благодаря двум победам в стартовых раундах. Сначала украинец одолел датчанина Фредрика Бьерхууса, а после него выбил из борьбы за “золото” представителя ОКР Артёма Суркова.

Детали

Соперником Насибова в полуфинале стал египетский борец Мохаммед Ибрагим Эль-Сайед. На мировом уровне египтянин не получал наград, хотя на континентальном четыре раза становился чемпионом Африки и еще один раз — победителем Африканских Игр.

Эль-Сайед первым набрал очки против Насибова. За полторы минуты до конца первого периода египтянин действовал активнее, за что получил очко. А в партере египетский борец смог выполнить бросок и заработал еще четыре. Насибов мог отыграться еще до перерыва. Украинец выполнил атаку на Эль-Сайеда, за которую сначала получил три очка. Однако после просмотра решение было пересмотрено, а очки у Насибова забрали.

Во втором периоде украинский борец пытался отыграться. Но балл за активность получил египтянин. Два балла по 50 секунд Насибов сыграл, а потом после выигранной апелляции ему засчитали четыре балла.

А в конце встречи Насибов на эмоциях получил еще два очка и прошел в финал. В итоге же украинец одержал победу в схватке со счетом 7:6.

Когда пройдет финальная схватка?

Схватку за золото Игр в Токио Насибов проведет в среду, 4 августа.