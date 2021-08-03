Светлана Тихановська отреагировала на смерть Виталия Шишова

КИЕВ. 3 августа. УНН. Лидер оппозиции Беларуси ​Светлана Тихановская высказалась на тему смерти Виталия Шишова и поблагодарила Украину за открытое уголовное дело. Об этом пишет УНН ссылаясь на Telegram-канал Светлана Тихановская.

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“Беларусы не могут быть в безопасности даже за границей, пока есть те, кто пытается мстить им и прятать правду, избавляясь от свидетелей. Виталий Шишов помогал беларусам — и его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова. Но это произошло на территории другой страны. Как и захват заложников произошел на борту самолета другой страны. Как и попытка принудительно вывезти нелояльную спортсменку в Беларусь с территории другой страны.

Я выражаю соболезнования родным и близким Виталия Шишова. И благодарю Украину за открытие уголовного дела и готовность достучаться до правды”, — заявляет Тихановская.

Контекст

Сегодня в одном из Киевских парков был найден повешенным глава “Белорусского дома” Виталий Шишов. Ранее сообщалось, что Шишов пропал 2 августа, когда вышел на пробежку. По данным Белорусского Дома он покинул дом в 9 утра и должен был вернуться в 10. Найти Виталия долго не удавалось, так как телефон был отключен от отслеживания местоположения, а часов и фитнес-браслета при нем не было.



Напомним

Сегодня в 19:00 возле посольства Республики Беларусь в Киеве состоится акция в память о погибшем главе “Белорусского дома” в Украине Виталие Шишове.