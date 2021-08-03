Олимпиада-2020: Жан Беленюк уверенно проходит в финал по греко-римской борьбе
КИЕВ. 3 августа. УНН. Жан Беленюк второй раз подряд (после Игр-2016 в Рио) прошел в финал Олимпиады по борьбе на Играх в Токио.
Беленюк прошел в полуфинал благодаря двум победам. Начав выступления в 1/8 финала, украинский борец одолел сначала чемпиона Европы Зураба Датунашвили, которому проиграл в 2021 году. После чего выбил из турнира представителя Алжира Башида Сид Асара благодаря тому, что в последнее получил очко.
Детали
За выход в финал Беленюк спорил с хорватом Иваном Гуклеком. В 2021 году хорватский борец стал победителем мирового отборочного турнира на Олимпийские Игры.
Первым очко в схватке получил Гуклек. Хорват выглядел активнее украинца, однако в партере Беленюк не дал шансов сопернику.
Стартовые три минуты закончились для Беленюка с минимальным отставанием в очках. Однако через минуту вперед вышел украинец — взятое очко за активность, а затем — перекаты и еще шесть очков. Беленюк удержал преимущество и одержал победу.
Дополнение
Отметим, Жан Беленюк — второй финалист после Парвиза Насибова на Олимпиаде-2020.