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Олимпиада-2020: Жан Беленюк уверенно проходит в финал по греко-римской борьбе

Олимпиада-2020: Жан Беленюк уверенно проходит в финал по греко-римской борьбе

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Жан Беленюк второй раз подряд (после Игр-2016 в Рио) прошел в финал Олимпиады по борьбе на Играх в Токио.

Беленюк прошел в полуфинал благодаря двум победам. Начав выступления в 1/8 финала, украинский борец одолел сначала чемпиона Европы Зураба Датунашвили, которому проиграл в 2021 году. После чего выбил из турнира представителя Алжира Башида Сид Асара благодаря тому, что в последнее получил очко.

Детали

За выход в финал Беленюк спорил с хорватом Иваном Гуклеком. В 2021 году хорватский борец стал победителем мирового отборочного турнира на Олимпийские Игры.

Первым очко в схватке получил Гуклек. Хорват выглядел активнее украинца, однако в партере Беленюк не дал шансов сопернику.

Стартовые три минуты закончились для Беленюка с минимальным отставанием в очках. Однако через минуту вперед вышел украинец — взятое очко за активность, а затем — перекаты и еще шесть очков. Беленюк удержал преимущество и одержал победу.

Дополнение

Отметим, Жан Беленюк — второй финалист после Парвиза Насибова на Олимпиаде-2020.

Источник: УНН
Теги: Украина, Олимпиада, Олимпиада-2020
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