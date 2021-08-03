Количество девочек в мире с годами уменьшится почти на 5 млн - исследование

КИЕВ. 3 августа. УНН. По прогнозам ученых, в течение следующих 10 лет во всем мире будет рождаться на 4,7 млн девочек меньше. Это связано с тем, что желание иметь исключительно мальчика все чаще становится приоритетным у будущих родителей, сообщает УНН по данным исследования медицинского журнала BMJ.

Детали

Международная группа исследователей проанализировала данные о более чем 3 млрд рождений за последние 50 лет, чтобы определить, как выбор пола повлияет на общество.

Ученые сосредоточили внимание на 12 странах, в которых соотношение мужчин и женщин увеличилось с 1970 года, а также на 17 странах, где это соотношение могло увеличиться через социальные или культурные тенденции. По этим наблюдениям разработали два сценария.

По первому сценарию, созданным на основе статистических данных, к 2030 году в странах будет на 4,7 млн меньше рожденных девочек.

Согласно второму сценарию, который построили на основе наблюдений за современными тенденциями, к 2100 году во всем мире цифра может подскочить до более чем 22 млн.

Авторы исследования отметили, что из-за избытка мужчин, вероятно, распространится поведение, недопустимая в обществе, и возрастет количество случаев насилия.

Добавим

ООН практику выбора пола ребенка называет вредной и сравнивает ее с детскими браками или операциями, которые калечат женские половые органы.

Количество абортов из-за нежелательного пола растет в течение последних 40 лет в странах Юго-Восточной Европы, а также в Южной и Восточной Азии.

Ученые планируют и дальше изучать эту проблему и ее возможные последствия, поэтому сейчас призывают коллег собирать более исчерпывающие данные для проведения других исследований.

Напомним

Локдаун негативно повлиял на рождаемость в Украине.

Населения за год сократилось почти на 380 тысяч.