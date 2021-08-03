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Новости: УНН-Одесса
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В Одесской области растут долги по зарплате

В Одесской области растут долги по зарплате

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Одесской области суммарный долг предприятий по зарплате своим сотрудникам на июль составил 95,75 млн грн. Об этом сообщают в Главном управлении статистики в Одесской области, передает УНН.

Детали

Согласно отчету управления, по сравнению с июнем долги по зарплате в регионе выросли на 0,1 %. С начала года задолженность по зарплате увеличилась на 86,3 %.

По данным облстата, в июле 2020 года суммарная задолженность по зарплате в Одесской области составляла 76,9 млн грн. Минимальная задолженность за последние 7 лет зафиксирована в феврале 2014 — 8,2 млн грн.

Источник: УНН
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