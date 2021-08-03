Визит Разумкова в зону ООС отменили: причина

КИЕВ. 3 августа. УНН. Визит Председателя Верховной Рады в зону проведения операции объединенных сил, который был запланирован на 3 августа был отменен. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков должен был посетить зону проведения операции объединенных сил во вторник (3 августа). Однако вчера из-за запрета Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины эту поездку было отменено.

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“Поздно вечером, накануне командировки, Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным было сообщено о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения операции объединенных сил”, — сказано в сообщении.

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Как отметила пресс-служба ВРУ, основной целью данного командировки Дмитрия Разумкова было ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС. Также Председатель Верховной Рады должен был пообщаться с местными жителями и военнослужащими украинской армии.