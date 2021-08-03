В ближайшие дни почти на всей территории Украины ожидаются грозы, местами град

КИЕВ. 3 августа. УНН. В среду, 4 августа, в некоторых областях Украины ожидаются град и сильные порывы ветра, также в ближайшие дни ожидаются дожди на большей части территории Украины, сообщили в Укргидрометцентре.

4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

4-5 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму, 4 августа и в Винницкой и Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

4 августа

Переменная облачность. Ночью в восточных, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-23°; днем 23-28°, на юге и востоке страны местами до 31°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 16-21°.

5-6 августа

Переменная облачность. В западных, северных, Одесской, Винницкой и Черкасской области 5 августа местами, 6 августа повсеместно кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, 6 августа в западной части значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер южных направлений, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем 29-34°.

7-8 августа

7 августа в восточной, южной частях, большинстве центральных, ночью и в северных областях, кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. 8 августа преимущественно без осадков, лишь в восточных и юго-восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 23°; днем 23-29°, на юге и востоке страны 28-34°, 7 августа в западных и северных областях 21-27°.