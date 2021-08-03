Ярославский: “спецконфискованная” часть футбольной инфраструктуры зависла, для Суперкубка УЕФА нужно распоряжение ХОГА и КМУ

КИЕВ. 3 августа. УНН. Для того, чтобы Украина приняла Суперкубок УЕФА в Харькове, необходимо восстановить юридическую целостность футбольной инфраструктуры города. Об этом в программе “Большой футбол” на телеканале “Футбол 1/2/3” заявил бизнесмен Александр Ярославский, координатор подготовки Харькова к Суперкубку УЕФА, передает УНН.

Соответственно, возможность принять в Харькове поединок лучших клубов европейского континента зависит сегодня от обладминистрации Харьковщины и Кабмина — только в этом случае футбольная инфраструктура будет юридически правильной для проведения Суперкубка УЕФА.

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“Сейчас основная задача власти — окончательно оформить собственность части стадиона и здание футбольной академии. Потому что эта спецконфискованная часть висела в воздухе. Я надеюсь, её распоряжением обладминистрации, кабинета министров передадут городу. И тогда можно будет полномасштабно приступить к реконструкции”, — рассказал координатор подготовки Харькова к Суперкубку.

Детали

Известно, что 2018 году Харьковская областная государственная администрация уже предпринимала неудачную попытку включиться в соревнование за проведение в Харькове Суперкубка УЕФА-2021, но в нынешнем году его принимает Белфаст. Одной из причин провала той заявки стал неясный правовой статус футбольной инфраструктуры “Металлиста” после процедуры спецконфискации.

“УЕФА не пойдет ни на какие договоренности, ни на какие сноски, не будет прощено ничего. Всё должно быть вплоть до цвета табличек”, — рассказал Ярославский о необходимости безупречного и прозрачного правового статуса футбольных объектов Харькова.

Ранее, депутаты облсовета проголосовали за передаче части футбольной инфраструктуры в ведение горсовета Харькова. Сейчас от главы Харьковской областной государственной администрации Айны Тымчук зависит решение с Кабинетом Министров Украины вопроса аналогичной передачи спецконфискованного имущества ФК “Металлист”. Это станет последним шагом в правовом урегулировании футбольной инфраструктуры Харькова.

В случае успешного завершения этого процесса Украина может встретить Суперкубок в 2024 или 2025 году: “Подготовка к Суперкубку идет полным ходом. — рассказал Ярославский. — Многие детали я раскрывать не могу. Сначала была договоренность о проведении Суперкубка в 2025 году. Открою вам секрет, что УЕФА рассматривает возможность проведения Суперкубка в 2024 году — на год раньше. Мы знаем, что в 2022 году в Финляндии проходит Суперкубок, в 2023 в Казани, а 2024 оказался никем не занят и мы надеемся... Мы [подойдем к этому] со всем упорством. Для этого важно, чтобы все помогали, все впряглись в эту телегу”, — сказал Ярославский.

Он также подчеркнул, что это футбольное событие исключительно важно не только для принимающего города, но и для принимающей страны.

“Суперкубок не для Харькова, а для всей Украины. Представить себе, что сейчас в Украине играли бы „Челси“ и „Вильярреал“, как они будут играть в Белфасте 11 августа! Мы надеемся, что в августе 2024 года топовые команды приедут в Украину и мы сможем насладиться той атмосферой, которая была на Евро-2012. Две топовые команды Европы, а то и мира, будут играть в Украине! Не к этому ли нам всем надо стремиться? И власти, и харьковчанам, и я приложу все силы, чтобы это произошло”, — заявил бизнесмен.

Напомним, что Александр Ярославский уже однажды занимался подготовкой Харькова к международному футбольному турниру Евро-2012. Тогда благодаря его усилиям и 300 млн долл. инвестиций в строительство стадиона, аэропорта, базового отеля УЕФА, тренировочного лагеря для сборных-участниц, Харьков стал из резервного города турнира основным, принимающим матчи.