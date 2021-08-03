МХП меняется: баланс эмоций, комфорта и качественной кулинарии в новом "Мясомаркете" в Киеве

КИЕВ. 3 августа. УНН. 29 июля в Киеве открылся очередной магазин торговой сети “Мясомаркет” от холдинга МХП. Компания заявляет, что на сегодня этот маркет максимально приближен к воплощению концепции “Мясомаркет 2.0”, которая была разработана на базе летнего опыта существования сети — с учетом многочисленных исследований экспериментов и аналитики, а также тесного сотрудничества с покупателями. Новый гастрономический бутик стал седьмым “Мясомаркетом” в Киеве, он работает на улице Елизаветы Чавдар, 13.

Руководитель группы маркетинга сети “Мясомаркет” Елена Бойко пояснила, что концептуально “Мясомаркет 2.0” обусловлен переходом от формата “удобного магазина” (convenience store) до “магазина кулинарного опыта” (food experience store).

“Главными для каждого ” Мясомаркета" были и остаются максимальный комфорт и положительные эмоции покупателей. Для этого мы постоянно работаем над качеством сервиса и ассортиментом, совершенствуем логистику, производственные и маркетинговые процессы. С начала “Мясомаркет” ориентировался на широкий спектр готовой продукции и широкий выбор мяса, но благодаря концепции “Мясомаркет 2.0” мы существенно расширяем наши кулинарные возможности, делаем еще больший акцент на готовых блюдах горячей и холодной кулинарии, а также мясных полуфабрикатах“, — отметила Елена Бойко.

Торжественное открытие заинтересовало многих киевляне, магазин в день открытия посетили более 1000 гостей. В отделе кулинарии общался с гостями и предлагал блюда по собственным рецептам кулинарный эксперт МХП и звезда кулинарного шоу “МастерШеф. Профессионалы” Алик Мкртчян, который с недавних пор работает в МХП.

Как и у всех остальных “Мясомаркетах”, в новом магазине вместо классических продавцов работают мясные сомелье. Это знатоки мяса, которые прошли специальное обучение и должны доступным языком рассказывать о мясной продукции, предоставлять консультации и помогать с выбором мяса, делиться рецептами.

“Очень приветливый и стильно оформленный магазин. Выбор мяса впечатляющий, крутой сервис. Дочери подарили яркий альбом и даже сделали бесплатный аквагрим. Также понравился отдел готовой кулинарии. Приятно было пообщаться с Аликом Мкртчяном, не знала, что он работает в этой торговой сети. Буду рекомендовать „Мясомаркет“ своим друзьям”, — поделилась впечатлениями посетительница Алина, проживающая на улице Чавдар.

“Зашли с другом перекусить и протестировать готовые блюда. Выбор в кулинарном отделе реально большой. Попробовали шашлычки, свиные ребрышки, картофельные дипы и салаты — все вкусное, понравилось, цены адекватные. Также удобно, что поесть можно прямо за столиками в магазине”, — рассказал другой местный житель Андрей.

В МХП анонсируют открытие в ближайшее время еще двух киевских магазинов — 5 августа откроется магазин на ул. Глушкова, 9в, 7 августа “Мясомаркет” появится в Святопетровском на бул. Леси Украинки, 10.

Как сообщалось ранее, 16 июля — за день до первой годовщины существования “Мясомаркета” — во Владимире-Волынском был открыт магазин № 100 этой торговой сети. В 2021 году максимальную скорость экспансия торговой сети приобрела летом: в период с 1 июня до 16 июля появились 32 магазина в 15 областях Украины. В июле сеть пополнилась 25 новыми маркета. По данным информационного портала All Retail, который специализируется на исследовании и аналитике сегментов украинской розничной торговли, “Мясомаркет” стал абсолютным лидером продуктового ритейла Украины по динамике роста в июле и одним из лидеров по количеству новых торговых точек в I полугодии 2021 года.

Первые “Мясомаркеты” начали появляться с июля 2020 года. На сегодня наибольшее их количество в Сумской (13 магазинов), Волынской (10), Кировоградской (9), Херсонской (9), Закарпатской (9) и Одесской (областях. Стратегическая цель МХП — в течение 5 лет расширить сеть "Мясомаркет" до 2000 магазинов.