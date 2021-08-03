Новый президент Ирана заявил, что он будет стремиться положить конец "тираническим" санкциям США

КИЕВ. 3 августа. УНН. Новый президент Ирана Ибрахим Раиси, занимающий консервативную позицию, заявил, что предпримет шаги для отмены “тиранических” санкций, введенных Соединенными Штатами, после того, как заручился формальным одобрением верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи для вступления в должность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Раиси, который находится под личными санкциями США по обвинению в нарушениях прав человека в его прошлом в качестве судьи, пообещал улучшить условия жизни иранцев, которые ухудшились с 2018 года, когда Вашингтон вновь ввел санкции против Ирана после отказа от ядерной сделки.

“Мы будем стремиться отменить тиранические санкции, введенные Америкой, — сказал он в телеобращении. — Но мы не будем связывать... экономику с волей иностранцев”.

Хаменеи призвал нового президента “расширить возможности людей с низкими доходами” путем стимулирования экономики.

“Я поручаю мудрому, неутомимому, опытному и популярному... Раиси стать президентом Ирана”, — сказал Хаменеи во время церемонии.

Последнее слово за всеми государственными вопросами остается за верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Ожидается, что Раиси, займет “жесткую линию” на переговорах в Вене.

Хасан Рухани бывший президент Ирана, “архитектор” ядерной сделки 2015 года, косвенно критиковал высшее руководство Ирана за то, что оно “не позволило” правительству возобновить договор во время его пребывания у власти.

Дополнение

Иран и шесть государств с апреля ведут переговоры о возрождении ядерного соглашения, согласно которому Иран согласился ограничить свою ядерную программу, чтобы усложнить получение материала, расщепляющегося для оружия в обмен на освобождение от санкций.

Иран говорит, что он никогда не стремился к ядерному оружию и никогда не будет.

Официальные лица Ирана и Запада заявили, что остаются значительные пробелы в возобновлении действия соглашения. Шестой раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Вене прервался 20 июня, и стороны еще не объявили, когда они восстановятся.