Чемпион Украины усилился бывшим волейболистом сборной России

КИЕВ. 3 августа. УНН. Чемпион Украины ВК "Барки-Кажан" подписал контракт с российским центральным блокирующим Артемом Смоляром, сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в Instagram.

Детали

36-летний уроженец Черниговской области будет защищать цвета “Барки-Кажан”. До этого он выступал за питерский “Зенит”.

Среди предыдущих клубов Смоляр также значяться: “Локомотив” (Белгород), “Металлоинвест”, “Локомотив-Изумруд”, “Газпром-Югра”, “Белогорье”, “Локомотив” (Новосибирск), “Динамо-ЛО”.

В 2014 и 2015 годах Смоляр выступал в составе сборной России.

Напомним

“Барк-Кажан” с 2022 года будет выступать в чемпионате Польши.