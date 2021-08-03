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В ВСУ объяснили временный запрет чиновникам посещать зону ООС

В ВСУ объяснили временный запрет чиновникам посещать зону ООС

КИЕВ. 3 августа. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины запретил въезд должностным лицам и парламентариям (до 10 дней) на территорию проведения операции Объединенных сил. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Операцию объединенных сил в Facebook.

Детали

С сегодняшнего дня, 3 августа, введен запрет на временный въезд в ОСС чиновникам. Такое решение было принято Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-майором Валерием Залужным в связи с процессом приема-передачи должности командующего ООС.

Цитата

“Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства”, — сообщил генерал-майор Валерий Залужный на официальной странице в Facebook.

Главнокомандующий Вооруженных Сил также выразил свои надежды на понимание со стороны политиков и чиновников по этому вопросу.

Напомним

Сегодня должен был состояться визит Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова в зону проведения Операции объединенных сил.

Целью поездки должно было быть ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС. Однако из-за запрета Валерия Залужного визит пришлось отменить.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ВСУ, ООС
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