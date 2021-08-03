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Избиение танцовщика балета Дорофеевой: прокуратура будет настаивать на аресте сотрудника УГО

Избиение танцовщика балета Дорофеевой: прокуратура будет настаивать на аресте сотрудника УГО

КИЕВ. 3 августа. УНН. Киевская городская прокуратура внесла на рассмотрение в Голосеевский районный суд Киева ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сотруднику Управления государственной охраны Украины, которого подозревают в избиении танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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“Сегодня Киевская городская прокуратура внесла на рассмотрение в Голосеевский районный суд Киева ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Рассмотрение ходатайства запланировано на 15:00”, — сказала Максимец.

Дополнение

Сотруднику Управления государственной охраны Украины, которого задержали за нападение на танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой, сообщили о подозрении.

1 августа стало известно со страницы певицы в Instagram, что неизвестный мужчина напал и избил танцовщика с ее балета, в результате чего потерпевшему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Дорофеева сразу попросила помощи в розыске нападающего.

В Управлении государственной охраны (УГО) Украины заявили, что нападающим на танцовщика балета был действующий военнослужащий госоргана. Его отстранили от службы.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Украина, нападение
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