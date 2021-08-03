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Олимпиада-2020: украинка Алла Черкасова завоевала медаль в греко-римской борьбе

Олимпиада-2020: украинка Алла Черкасова завоевала медаль в греко-римской борьбе

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Борец Алла Черкасова выиграла “бронзовый финал” и принесла Украине седьмую медаль Олимпиады-2020 в Токио.

Черкасова попала в полуфинал Олимпиады-2020 благодаря двум победам — бронзовым призером Олимпиады-2008 Агнешкой Вещек, а также призером чемпионатов мира и Европы Анной Шелль. Однако в золотой финал не прошла — на этом пути ее остановила действующая чемпионка мира Тамира Менса.

Детали

В полуфинале соперницей Черкасовой стала представительница Японии Сара Досьо. Японская борец подходила к соревнованиям в качестве олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и 4-разовой призера чемпионатов мира.

Победу над Досьо украинка получила в конце первого периода. Внезапно Черкасовой удалось пойти в атаку и удержать соперницу.

Дополнение

Ранее после поражения в полуфинале Черкасова рассказала “Общественное”, что Олимпиада в Токио станет для неё последней. И она хочет её закончить с наградой.

Источник: УНН
Теги: Украина, Олимпиада, Олимпиада-2020
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