В России возбудили дело в отношении Коломойского. Его подозревают в причастности к хищению на 4 млрд долларов – СМИ

КИЕВ. 3 августа. УНН. Управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении олигарха Игоря Коломойского. Его вместе с тремя другими фигурантами подозревают в организации преступного сообщества, похитившего в 2007 году у "Татнефти" продукцию на 4 млрд долларов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

По данным источника в центральном аппарате МВД России, уголовное дело в отношении Коломойского, а также украинских предпринимателей Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко было возбуждено главным следственным управлением министерства внутренних дел по Татарстану.

Действия представителей украинской стороны в нем признаются организацией преступного сообщества и участием в нем (ч. 1 и 2. ст. 210 УК РФ).

Данная квалификация экономического преступления, подчеркнул источник, была выбрана не случайно — по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК давно истек десятилетний срок давности, а по ОПС он еще действует.

Сообщается, что уголовное дело связано с созданием в 1994 году указами президентов Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева совместного ЗАО "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта"".

Татарстанская сторона владела 55,68% акций компании, а украинская — 43,05% акций. Однако в октябре 2007 года "Татнефть" начала терять контроль над "Укртатнафтой". После этого, часть акций были проданы на аукционе за 275 млн долларов ООО "Корсан", представляющему группу "Приват" Игоря Коломойского. К 2010 году группа "Приват" установила полный контроль над предприятием.

Сообщается, что ранее сумма 4 млрд, которая якобы послужила поводом для уголовного преследования Коломойского, публично не называлась. Известно, что "Татнефть" с 2008 года пытается взыскать с Украины 2,4 млрд убытка. Татарстанская компания обвинила Украину в нарушении правительственных договоренностей о взаимной защите инвестиций. С тех пор спор прошел множество судебных инстанций, начиная с международного арбитража. Год назад сообщалось, что Федеральный суд округа Колумбия в США окончательно подтвердил решение о взыскании свыше 112 млн с Украины в пользу "Татнефти".

Добавим

В августе 2020 года американский Минюст обвинил украинского олигарха в хищении и отмывании миллиардов долларов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 марта объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

В Госдепе при этом заявили, что в Блинкена есть “достоверная информация” о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах.

Офис президента Украины заявил о благодарности партнерам Украины за поддержку в борьбе с олигархами.

Позже в ЕС поддержали санкции США в отношении Коломойского. Только после этого, президент Владимир Зеленский прокомментировал санкции США против Коломойского.