В полиции заявляют, что не получали обращений о слежке за головой "Беларусского дома" Шишовым

КИЕВ. 3 августа. УНН. Национальная полиция не получала обращений относительно слежки за погибшим головой "Беларусского дома" Виталием Шишовым ни от самого погибшего, ни от его окружения. Об этом во время брифинга заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

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"Хочу заверить, что мы проверили все обращения гражданина Шишова, таких обращений (относительно слежки - ред.) не было ни в прошлом, ни в этом году. Если будет получена в ходе досудебного расследования дополнительная информация, она будет срочно передана соответствующим службам", - заявил Клименко.

Добавим

В "Белорусском доме" заявили, что за активистом Шишовым велась слежка, а о фактах были направлены соответствующие сообщения в полицию.

Окружение Шишова не верит в версию самоубийства. Такое мнение высказал белорусский журналист в Украине Денис Станжи, а также товарищ погибшего Юрий, который и сообщил о том, что Шишова было найдено со сломанным носом.

Напомним

Глава "Беларусского дома" в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа.

Он вышел вчера утром, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в "Беларусском Доме": "На камерах зафиксировано, как он выходил из дома на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышках, но слишком большой квадрат поисков".

Шишов найден повешенным сегодня в одном из киевских парков.