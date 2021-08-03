Тест на поствакцинальные антитела к коронавирусу подтверждает правильный иммунный отклик организма - эксперт

КИЕВ. 3 августа. УНН. Среднестатистически любая вакцина от COVID-19 гарантирует иммунитет к коронавирусу. Но всегда существует особенности каждого отдельного организма и работы его иммунной системы. Доктор медицинских наук и заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медуниверситета Татьяна Чумаченко рассказала УНН, как с помощью теста на поствакцинальные антитела к коронавирусу возможно убедиться в правильном иммунном отклике от собственного организма.

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“Дело в том, что когда не срабатывает иммунный ответ, это значит, что у человека какие-то проблемы с иммунной системой. Если у человека есть желание проверить такой иммунитет, тогда надо правильно выбрать тест-систему. Потому что если используется АstraZeneca, или Pfizer, или Moderna, то определять антитела к N-белку смысла нет, потому что эти вакцины направлены на выработку антител к S-белку”, — объяснила экспертка.

Детали

Чумаченко также подчеркивает, что очень важно выбрать правильную тест-систему, которая покажет количество выработанных после вакцинации от COVID-19 антител, учитывая то, каким препаратом была сделана прививка, например.

“Можно узнать, что вы отреагировали, что у вас есть антитела, если, например, сделать ИФА-тест на антитела после первой дозы, а потом после второй и увидеть, что они увеличились. Некоторые берут тест подешевле и определяют антитела именно к нуклеокапсиду (N-белку — ред.), а их в принципе там быть не может, потому что это не полная картина. Обязательно обращайте внимание на саму тест-систему”, — предупреждает эпидемиолог.

Важно отметить

Помимо обычного ИФА-теста на антитела, который показывает общее количество иммуноглобулинов, украинские ученые разработали и уже ввели в обиход тест на поствакцинальный иммунитет.

Он определяет титры именно нейтрализующих антител к коронавирусу, выработка которых является целью вакцинации от COVID-19. На данный момент в Украине только этот тест способен дать точный ответ на вопрос о том, выработался ли у человека адекватный иммунитет к COVID-19 после вакцинирования.